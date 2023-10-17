В Бельгии утром 17 октября ликвидировали подозреваемого в убийстве двух шведских футбольных болельщиков. Об этом сообщает Het Laatste Nieuws со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников газеты, полицейские застрелили подозреваемого в кафе в коммуне Схарбек.

В полицию поступил звонок, что предполагаемый убийца находится в кафе. Когда на место прибыли силовики, завязалась перестрелка, в которой подозреваемый был убит. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении 16 октября.

Вечером в понедельник в Брюсселе мужчина, позже назвавший себя сторонником «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) застрелил двух человек из автомата, ранил еще одного и скрылся. По всей стране объявили наивысшую степень террористической угрозы.

Вечером 16 октября Бельгия принимала Швецию в отборочном матче Евро-2024. Убитые были шведскими футбольными болельщиками.