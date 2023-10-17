Сбежавшего из российской колонии рецидивиста нашли

Силовики нашли и задержали сбежавшего из хабаровской колонии рецидивиста. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Беглеца поймали ранним утром 17 октября недалеко от исправительного учреждения. Он доставлен в отдел полиции, после чего будет возвращен в места лишения свободы. Против него возбуждено уголовное дело о побеге.

Он исчез из карцера днем ранее, отогнув решетку на окне. Его наказали за нарушение порядка.