Мужчину задержали по подозрению в изнасиловании двух женщин 93 и 95 лет

Мужчина надругался над двумя пожилыми пациентками во французской больнице. Об этом сообщает Europe 1.

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По данным СМИ, все произошло в северо-западном предместье Парижа. В медицинском учреждении Аржантея заметили мужчину, который выходил из палаты 93-летней пациентки, имеющей проблемы с психикой. Затем на простынях ее кровати затем были обнаружены следы спермы. Спустя пару часов у женщины случился сердечный приступ, и врачам не удалось ее реанимировать.

Охрана вскоре задержала 44-летнего подозреваемого в сексуальном насилии над ней. Пока неясно, связан ли летальный исход пострадавшей с изнасилованием. Эксперты еще не провели патолого-анатомическое вскрытие.

При этом в больнице нашлась еще одна женщина, которая, по предварительным данным, которая пострадала от действий задержанного. 95-летняя пенсионерка рассказала, что злоумышленник ворвался к ней в палату, потрогал грудь, изнасиловал и скрылся.