Военного в Москве приговорили к 12,5 года колонии за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима российского военнослужащего Эльдара Камалова, признав его виновным в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

По сообщению пресс-службы, Эльдара Камалова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима, приговором суда он также лишен воинского звания, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, Камалов входил в рядовой состав вооруженных сил России. Более года назад он был арестован.

В связи с тем, что материалы уголовного дела в отношении военнослужащего Камалова маркированы грифом «секретно», судебный процесс над ним проходил в закрытом от представителей СМИ и публики режиме.

В пресс-службе уточнили, что приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.