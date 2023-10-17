В Бабушкинском суде Москвы начался второй судебный процесс в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что прокурор в ходе судебного заседания просил о продлении не только мер пресечения, но также и ареста имущества Фургала. Следующее заседание назначено на 23 октября.

По данным издания, так называемое экономическое дело бывшего губернатора Хабаровского края связано с хищением средств электрометаллургического предприятия по выплавке стали – завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»).

До этого адвокат Карапетян сообщал, что следствие и ознакомление с материалами «экономического» дела Фургала завершено. По его словам, всем фигурантам этого дела вменяется совершение 17 эпизодов преступления.