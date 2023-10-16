Устроивший стрельбу в Брюсселе рассказал о принадлежности к ИГИЛ

Устроивший стрельбу в Брюсселе рассказал о своей принадлежности к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация), сообщает издание Sudinfo.

Уточняется, что мужчина записал видео, на котором также заявил о готовности убивать и умереть.

Ранее стало известно о гибели двух человек в результате стрельбы в Брюсселе. Сообщалось, что жертвы были одеты в форму шведской сборной по футболу. Кроме того, несколько человек получили ранения.