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Устроивший стрельбу в Брюсселе рассказал о принадлежности к ИГИЛ

Устроивший стрельбу в Брюсселе рассказал о своей принадлежности к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация), сообщает издание Sudinfo.

Уточняется, что мужчина записал видео, на котором также заявил о готовности убивать и умереть.

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Ранее стало известно о гибели двух человек в результате стрельбы в Брюсселе. Сообщалось, что жертвы были одеты в форму шведской сборной по футболу. Кроме того, несколько человек получили ранения.

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