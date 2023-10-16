В Брюсселе неизвестный злоумышленник обстрелял шведских болельщиков, приехавших поддержать свою команду в матче против Бельгии. Два человека погибли. Об этом пишет HLN со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 16 октября. Преступник скрылся, полиция ведет его поиски.

На снимках, сделанных местным жителем, видно, как мужчина в оранжевой куртке и белом шлеме, с боевым оружием в руке садится на скутер и уезжает.

Очевидцы пояснили, что злоумышленник «сначала застрелил кого-то в подъезде, а затем выстрелил в двух человек в такси».

На площадь Сентелетплейн вскоре после происшествия прибыли представители экстренных служб, кареты скорой помощи.

По данным газеты, мужчина после акции распространил обращение в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он рассказал, что является членом «Исламского государства»** (организация признана в России террористической). Он признался, что ранее также «убивал неверных с тем, чтобы отомстить за мусульман».

*Владелец соцсети, компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.