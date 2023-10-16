У берегов Турции сел на мель шедший на Украину сухогруз
У берегов Стамбула сел на мель сухогруз, который следовал на Украину. Об этом «РИА Новости» сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.
По данным агентства, речь идет о сухогрузе Hesen M длиной в 107 метров.
«Он следовал из турецкого порта Ялова на Украину, сель на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе», — отметили в береговой охране страны.
На помощь сухогрузу направили буксиры. Указывается, что Hesen M шел под флагом Коморских островов.
Рамблер: главные новости