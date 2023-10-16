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У берегов Турции сел на мель шедший на Украину сухогруз

У берегов Стамбула сел на мель сухогруз, который следовал на Украину. Об этом «РИА Новости» сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

У берегов Турции сел на мель шедший на Украину сухогруз
© РИА Новости

По данным агентства, речь идет о сухогрузе Hesen M длиной в 107 метров.

«Он следовал из турецкого порта Ялова на Украину, сель на мель в Мраморном море у стамбульского района Малтепе», — отметили в береговой охране страны.

На помощь сухогрузу направили буксиры. Указывается, что Hesen M шел под флагом Коморских островов.

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