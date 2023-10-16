Россиянин семь лет насиловал дочь и домогался внучки

Жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в изнасиловании дочери и домогательствах в отношении внучки. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В СИЗО россиянин пробудет до 8 декабря.

По словам собеседника, подозреваемый впервые изнасиловал дочь, когда ей исполнилось восемь лет. После этого ребенок систематически подвергался насилию семь лет. Как заявила сама женщина, ее мать обо всем знала, но не защищала от родителя.

Спустя длительное время после этого, у россиянки появились собственные дети. Старшая дочь призналась, что дедушка домогался ее.

После этого женщина написала заявление в полицию и в беседе с правоохранителями рассказала о своем детстве.