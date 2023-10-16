Молодой россиянин изнасиловал школьницу в примерочной торгового центра

В Москве 18-летний молодой человек изнасиловал 15-летнюю школьницу в примерочной торгового центра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Lenta.ru

Юноша и девушка познакомились в социальных сетях 10 октября и быстро договорились о встрече. Они пошли в ресторан на территории ТЦ, где молодой человек начал приставать к подростку. После выхода из кафе россиянин потянул школьницу в магазин, где в примерочной изнасиловал.

О случившемся школьница рассказала отцу через несколько дней, после чего он обратился в полицию. Силовики начали проверку.