Пожар произошел в московском ЖК «Остров»
На территории элитного московского жилого комплекса «Остров» произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Речь идет о ЖК, который находится на западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Отмечается, что возгорание произошло на стройке, находящейся вблизи «Острова», загорелась одна из бытовок. При этом, согласно информации Readovka, огонь продолжается распространяться и уже составляет 50 квадратных метров.
На место выехали оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет.
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