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Пожар произошел в московском ЖК «Остров»

На территории элитного московского жилого комплекса «Остров» произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Пожар произошел в московском ЖК «Остров»
© ТАСС

Речь идет о ЖК, который находится на западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Отмечается, что возгорание произошло на стройке, находящейся вблизи «Острова», загорелась одна из бытовок. При этом, согласно информации Readovka, огонь продолжается распространяться и уже составляет 50 квадратных метров.

На место выехали оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет.

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