Пожар произошел в московском ЖК «Остров»

Речь идет о ЖК, который находится на западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Отмечается, что возгорание произошло на стройке, находящейся вблизи «Острова», загорелась одна из бытовок. При этом, согласно информации Readovka, огонь продолжается распространяться и уже составляет 50 квадратных метров.