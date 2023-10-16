Россиянина приговорили к 10 годам колонии за расправу 34-летней давности

В Москве суд приговорил 52-летнего мужчину к 10 годам лишения свободы за расправу над 13-летним подростком, которую он совершил в 1989 году в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ Следственного комитета России по городу.

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Мужчину признали виновным по статье 102 УК РСФСР, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, летом 1989 года осужденный решил украсть из квартиры на 10-ой улице Соколиной горы видеомагнитофон иностранного производства. Он открыл дверь с помощью отмычек и незаконно проник в жилище. В это время на кухне был ему незнакомый подросток, который жил в этой квартире.