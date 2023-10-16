Россиянка задержала курьера онлайн-аферистов и удерживала его до приезда полиции

В Костроме местная жительница задержала курьера онлайн-аферистов и удерживала его до приезда полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Женщина позвонила в дежурную часть и сообщила об этом. Она рассказала, что мошенники пытались обмануть 76-летнюю бабушку ее мужа. Полиция приехала по вызову и уже официально задержала 18-летнего местного жителя, которого недавно отчислили из техникума.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. Он заявил, что искал работу в интернете и нашел такой нелегальный вид заработка. По словам задержанного, он впервые приехал забирать деньги для мошенников.

Сама пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился врачом и заявил, что ее родственница стала виновницей ДТП. После трубку взял лжеполицейский и сказал, что ситуацию можно уладить при помощи 900 тысяч рублей. Женщина согласилась отдать деньги, но у нее было только 100 тысяч рублей. Аферисты были готовы забрать и эту сумму.