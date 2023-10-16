Трое краснодарцев избили гаишников на дороге

В Краснодаре трое мужчин напали на сотрудников ГИБДД , суд назначил задержанным по полгода лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю , которое опубликовало запись происшествия.

В ночь на 29 июля сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21074», который остановился на проезжей части. У 22-летнего водителя легковушки прав при себе не оказалось. После приглашения в отдел мужчина накинулся на гаишника, а 19-летний пассажир и его знакомый начали драку с двумя другими полицейскими, прибывшими на помощь старшему инспектору.