Организация финансируется структурами, подконтрольными американскому миллиардеру Джорджу Соросу . Отмечается, что усилия НПО в настоящее время сосредоточены на дискредитации спецоперации и российских властей.

Для этого университет запустил для студентов образовательные программы, в которых намеренно обесценивается и искажается история России, а также преуменьшаются заслуги видных российских деятелей. К участию в занятиях не допускаются эксперты, которые связаны с госучреждениями или выступают за проведение СВО.