Мэр Тулуна Юрий Карих задержан по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали мэра города Тулуна Иркутской области – он подозревается в мошенничестве при переселении людей из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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«По версии следствия, в 2019 году мэр города Тулуна вместе с подчиненными сотрудниками администрации муниципального образования разработали и в последующем реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье», – отметили в ведомстве.

После эти люди были расселены как нуждающиеся в новых объектах недвижимости граждане. В настоящее время ведется расследование дела. В СК уточнили, что сейчас предъявлено обвинение в мошенничестве еще пяти фигурантам, в числе которых экс-председатель КУМИ мэрии Тулуна.