В Новой Москве нашли тело женщины с ножевым ранением шеи
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено около СНТ "Коммунарка-1" в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Около СНТ "Коммунарка-1" в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи", - говорится в сообщении.
Прокуратура координирует работу правоохранительных органов и установление причастных к преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.