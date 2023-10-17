Посольство РФ в Непале сообщило о невозможности эвакуировать погибшую альпинистку
Надежда Оленева сорвалась во время восхождения на вершину Дхаулагири.
«Вертолёту сегодня удалось подлететь в район, где ранее обнаружили россиянку. Но место засыпано многометровым слоем снега из-за сошедшей лавины», — сказал ТАСС пресс-секретарь дипмиссии Александр Ивашов.
ЧП случилось 14 октября. Многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Надежда Оленева принимала участие в организованной экспедиции.