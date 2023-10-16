Пьяный пассажир рейса Москва-Владивосток получил удар по лицу, после чего был снят с самолета. Об этом стало известно в понедельник, 16 октября.

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Перед взлетом пьяный мужчина начал оскорблять соседа, за что получил удар по лицу. После этого дебошира пересадили, однако он продолжил вести себя агрессивно. Бортпроводники приняли решение снять нарушителя спокойствия с рейса. Из-за этого вылет пришлось задержать, пишет Telegram-канал Shot.