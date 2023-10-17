В Москве задержали женщину с 15 детьми

«Поскольку в ходе прокурорской проверки получены сведения об отсутствии у женщины с 2010 года возможности к самостоятельному вынашиванию и рождению детей, а также с учетом исследованных прокурорами документов, имеются основания полагать, что в отношении малолетних мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были свершены противоправные действия. В настоящее время 47-летняя женщина и ее 44-летняя соучастница задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения», – сказали в ведомстве.