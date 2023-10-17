В Москве задержали женщину с 15 детьми

Дело о торговле детьми возбудили после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении
Следователи устанавливают законность опекунства москвички 1975 года рождения над 15 несовершеннолетними, возбуждено уголовное дело о торговле детьми. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«По данным следствия, в период 2018–2019 годов женщина дважды обратилась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей. Указанные свидетельства содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медицинским показателям, подтвержденным изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период являлось физиологически невозможным. В рамках проведения следственных действий установлено, что на ее иждивении находятся 15 несовершеннолетних», – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве по материалам, поступившим из прокуратуры столицы, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии»).
По словам Ивановой, следователи вместе с оперативными сотрудниками провели 14 обысков по местам жительства, истребовали документы, приняли меры по обеспечению прав детей. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Подозреваемую доставили в следственное управление для проведения с нею следственных действий.
Подозреваемая действовала с соучастницей, уточнили Агентству «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.
«Поскольку в ходе прокурорской проверки получены сведения об отсутствии у женщины с 2010 года возможности к самостоятельному вынашиванию и рождению детей, а также с учетом исследованных прокурорами документов, имеются основания полагать, что в отношении малолетних мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были свершены противоправные действия. В настоящее время 47-летняя женщина и ее 44-летняя соучастница задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения», – сказали в ведомстве.