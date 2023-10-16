В Москве забредшие выпить в отель мужчины устроили драку с охраной

Пьянка забредших в отель в центре Москвы мужчин завершилась дракой
У четверых мужчин, распивавших алкоголь в лобби гостиницы в центре Москвы, произошел конфликт с сотрудниками отеля, один из дебоширов пытался ударить охранника ножом в шею, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Драка произошла в лобби в гостинице "Марриотт Ройал Аврора" 15 октября. Четверо мужчин распивали алкоголь в гостинице, не являясь их постояльцами. Сотрудники отеля попытались их успокоить, когда один из дебоширов пытался ударить ножом охранника в шею", - рассказал собеседник агентства.
По данным столичного главка МВД РФ, участники конфликта уже доставлены в ОМВД, проводится проверка. Пострадавших нет.
"Марриотт Ройал Аврора" - расположенный на Петровке пятизвездочный отель.