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Пьянка забредших в отель в центре Москвы мужчин завершилась дракой

У четверых мужчин, распивавших алкоголь в лобби гостиницы в центре Москвы, произошел конфликт с сотрудниками отеля, один из дебоширов пытался ударить охранника ножом в шею, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В Москве забредшие выпить в отель мужчины устроили драку с охраной
© РИА Новости

"Драка произошла в лобби в гостинице "Марриотт Ройал Аврора" 15 октября. Четверо мужчин распивали алкоголь в гостинице, не являясь их постояльцами. Сотрудники отеля попытались их успокоить, когда один из дебоширов пытался ударить ножом охранника в шею", - рассказал собеседник агентства.

По данным столичного главка МВД РФ, участники конфликта уже доставлены в ОМВД, проводится проверка. Пострадавших нет.

"Марриотт Ройал Аврора" - расположенный на Петровке пятизвездочный отель.

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