Психически нездоровый мужчина ворвался в храм в Балашихе с ножом
В Кирилло-Мефодиевский храм сегодня утром ворвался мужчина с ножом. Храм расположен на улице Рождественская в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Инцидент случился около 08:00 по московскому времени, передает «МК».
Очевидцы сообщают, что посетитель зашел на территорию храма утром. Он никому не угрожал и ни на кого не кидался, но в руке у него виднелся нож. Прихожане тут же вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.
Прибывшие на место происшествие полицейские скрутили душевнобольного мужчину и передали бригаде, в составе которой был врач-психиатр. У мужчины обнаружили резаные раны на руке и ноге. Найти оправдание своему поведению задержанный не смог. Его госпитализировали в психиатрическую больницу.