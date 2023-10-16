Психически нездоровый мужчина ворвался в храм в Балашихе с ножом

В Кирилло-Мефодиевский храм сегодня утром ворвался мужчина с ножом. Храм расположен на улице Рождественская в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Инцидент случился около 08:00 по московскому времени, передает «МК».

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Очевидцы сообщают, что посетитель зашел на территорию храма утром. Он никому не угрожал и ни на кого не кидался, но в руке у него виднелся нож. Прихожане тут же вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.