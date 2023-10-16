Гаишник потерял пистолет, пока отходил в туалет

Сотрудник ГИБДД оставил пистолет на крыше служебного автомобиля и потерял его, пока отходил в туалет. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на волне". Инцидент произошел в Белогорском районе с автоинспектором Аметом, который патрулировал дороги. Полицейский оставил табельный пистолет в кобуре и восемь патронов к нему на крыше служебной машины и ушел в туалет. Вернувшись, он забыл про оружие, сел в автомобиль и уехал.