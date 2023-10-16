В Ярославле неизвестные обстреляли автобус на остановке

В Красноперекопском районе Ярославля был обстрелян автобус, пострадал один человек. Об этом рассказал во "ВКонтакте" директор транспортной компании Хасьятулла Гирфанов.

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Инцидент произошел 15 октября на остановке "Большие Полянки". Неизвестный открыл огонь из пневматики в сторону автобуса, следовавшего по маршруту N97С. По словам Гирфанова, это уже третий подобный случай за последние две недели.

"Опять разбито стекло двери автобуса. Также пострадал прохожий, пуля попала ему в ногу", - написал он.

Уже известно, что по факту последнего ЧП полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с помощью предмета, используемого в качестве оружия". Прокуратура Ярославской области поставила расследование на личный контроль.