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Мать напоила сына йодом вместо сиропа от кашля

В Приморском районе Петербурга школьник попал в больницу с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщает "78.ru".

В Петербурге мать напоила сына йодом вместо сиропа от кашля
© Газета.Ru

У 12-летнего школьника диагностирован ожог пищевода, мальчик госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По словам матери мальчика, у сына был кашель, женщина решила дать ему сироп, но перепутала бутылочки и напоила его раствором йода, после чего ребенку стало плохо и она вызывала скорую помощь.

Слова матери проверят сотрудники полиции, пострадавший школьник пока остается под медицинским наблюдением.

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