Бывший чиновник из Хакасии был ранен в зоне СВО

Осужденный за взятки бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков получил ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил портал 19rusinfo.

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По данным портала, Новиков получил осколочные ранения ног под Макеевкой.

Отмечается, что бывший чиновник оказался в зоне СВО в августе. Сейчас он находится на лечении в госпитале в ЛНР.

В 2020 году Новикова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В мае 2021 года городской суд Абакана приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Он отбывал наказание в хакасской ИК-33.