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Хирург пригрозил бортпроводнице расправой при помощи ножниц на рейсе Уфа — Тюмень

Пьяный хирург пригрозил бортпроводнице Utair расправой при помощи ножниц на рейсе УфаТюмень. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

На рейсе Уфа — Тюмень пьяный хирург пригрозил бортпроводнице расправой
© Газета.Ru

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 14 октября. Нетрезвый хирург сел в самолет до Тюмени и начал ругаться с бортпроводницей. Пассажир достал ножницы, зажимы, щипцы и начал угрожать сотруднице авиакомпании расправой.

После посадки самолета мужчину задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за мошенничество. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники транспортной полиции. За нарушение врачебной этики на доктора составили административный протокол, сообщает Mash Batash.

До этого пьяный пассажир рейса Бангкок — Москва попытался заколоть соседа вилкой. После посадки самолета дебошира задержали.

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