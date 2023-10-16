На станции метро «Мичуринский проспект» мужчина ударил ножом оппонента в ходе конфликта. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 16 октября.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Прокуратура контролирует ход расследования.

Преступление попало на видео.