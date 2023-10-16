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В Москве мошенники убедили пенсионерку продать квартиру в центре и отдать им 25 млн рублей

Пенсионерка из Москвы лишилась квартиры на Арбате после общения с мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве пенсионерка перевела на "безопасный счет" мошенников 25 млн
© РИА Новости

Аферисты общались с 69-летней женщиной длительное время. Летом они позвонили россиянке и сообщили, что кто-то пытается взять на нее кредит, но в рамках специальной программы банк якобы может ее обезопасить.

В результате женщина сняла все свои сбережения и направила их на «безопасный счет». В какой-то момент злоумышленники убедили москвичку продать квартиру в центре города. При этом они помогали пострадавшей с риелтором и новой пропиской. От покупателей пенсионерка получила 21 миллион рублей и передала сумму курьеру.

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Всего женщина перевела мошенникам 25 миллионов рублей. На данный момент аферистов ищут.

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