В Москве пенсионерка перевела на "безопасный счет" мошенников 25 млн

Пенсионерка из Москвы лишилась квартиры на Арбате после общения с мошенниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферисты общались с 69-летней женщиной длительное время. Летом они позвонили россиянке и сообщили, что кто-то пытается взять на нее кредит, но в рамках специальной программы банк якобы может ее обезопасить.

В результате женщина сняла все свои сбережения и направила их на «безопасный счет». В какой-то момент злоумышленники убедили москвичку продать квартиру в центре города. При этом они помогали пострадавшей с риелтором и новой пропиской. От покупателей пенсионерка получила 21 миллион рублей и передала сумму курьеру.