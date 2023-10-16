Лодка с полицейскими опрокинулась на ледяном озере в Ленобласти

На озере Михалевское в Каменногорском поселении Выборгского района Ленобласти перевернулась лодка с четырьмя людьми, двоим удалось спастись, сообщает издание 47NEWS. По его данным, все находившиеся на плавсредстве — сотрудники полиции. Причины происшествия выясняются.

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По предварительным данным, это произошло 14 октября в акватории одной из местных туристических баз. Сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска продолжают поиски утонувших мужчин. Они обследовали акваторию, однако результатов это пока не дало.

В начале сентября в Москве на Химкинском водохранилище перевернулась лодка с шестью отдыхающими. ЧП произошло недалеко от здания Северного речного вокзала. Из шести пассажиров, оказавшихся под водой, не выплыл никто.