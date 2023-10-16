Полиция нашла выбросившую котят из окна якутскую блогершу

В Якутии полиция нашла женщину, выбросившую четверых котят из окна шестого этажа в прямом эфире. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное МВД.

Блогершу, транслировавшую издевательства в прямом эфире, уже опросили.

Против нее могут возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Из распространенных в сети роликов следует, что женщина сама призналась в том, что выбросила с балкона шестого этажа четырех котят. Она объяснила, что у нее с детства аллергия на кошачью шерсть. Критикам она предложила забрать котят себе и растить их самостоятельно.

После эфира зоозащитники приехали к дому женщины и забрали себе двух котят, не получивших серьезных повреждений. Еще одного котенка отвезли в ветеринарную клинику, за его жизнь сейчас борются врачи. Четвертого пришлось усыпить из-за разрыва внутренних органов.