Россиянин разбил машину начальника из-за зарплаты

Житель Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разбил машину Toyota начальника из-за маленькой зарплаты. Об этом МВД России.
29-летний россиянин был подсобным рабочим у владельца авто. Мужчина в день инцидента выпил и решил поквитаться с руководителем.
Он разбил лобовое стекло автомобиля и оторвал правое зеркало заднего вида — ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Нарушителя задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Житель ХМАО в прошлом был судим за имущественные преступления. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске неизвестный повредил 14 припаркованных автомобилей. Оперативники опросили очевидцев и объявили хулигана в розыск.
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