Россиянин разбил машину начальника из-за зарплаты

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29-летний россиянин был подсобным рабочим у владельца авто. Мужчина в день инцидента выпил и решил поквитаться с руководителем.

Он разбил лобовое стекло автомобиля и оторвал правое зеркало заднего вида — ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Нарушителя задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Житель ХМАО в прошлом был судим за имущественные преступления. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.