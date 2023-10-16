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Похожий на гранату предмет нашли в Москве

Похожий на гранату предмет был найден на северо-западе Москвы напротив ТЦ «Vegas» Крокус Сити. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет телеканал «360».

Похожий на гранату предмет нашли в Москве
© globallookpress.com

По словам источника издания, подозрительный предмет был обнаружен на автозаправке

на Волоколамском шоссе.

Очевидец сразу же сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в доме на улице Мещерякова в районе Покровское-Стрешнево взорвалась граната. После взрыва был экстренно госпитализирован 19-летний парень. Он получил серьезные ранения и врачам не удалось его спасти.

Правоохранительные органы начали расследование. В частности, силовики выясняют, как к парню попала граната.

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