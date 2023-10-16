Похожий на гранату предмет нашли в Москве

Похожий на гранату предмет был найден на северо-западе Москвы напротив ТЦ «Vegas» Крокус Сити. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет телеканал «360».

По словам источника издания, подозрительный предмет был обнаружен на автозаправке

на Волоколамском шоссе.

Очевидец сразу же сообщил о находке в полицию. Прибывшие на место силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в доме на улице Мещерякова в районе Покровское-Стрешнево взорвалась граната. После взрыва был экстренно госпитализирован 19-летний парень. Он получил серьезные ранения и врачам не удалось его спасти.