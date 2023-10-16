Москвич обманом заставил друзей обокрасть "Детский мир" в Геленджике, чтобы порадовать детей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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По информации Telegram-канала, компания москвичей поехала в Геленджик, чтобы "сменить обстановку". Один из мужчин предложил купить игрушек, чтобы порадовать детей друга. Товарищи условились, что возьмут все понравившееся, а инициатор оплатит.

Друзья набрали в магазине кукол, наборов "Лего" и других товаров, а после этого направились к машине. На выходе компанию никто не остановил и москвичи поехали домой.