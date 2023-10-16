Пьяная москвичка подняла полицию сообщением об украинских диверсантах в ее доме

Москвичка разыграла полицейских сообщением о проникнувших в ее дом украинских диверсантах. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, Москва".

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Ночью в экстренные службы поступил звонок от неизвестной. Женщина заявила оператору, что в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе замечены украинские диверсанты.

Наряд полиции незамедлительно прибыл по указанному адресу. Правоохранители обследовали территорию, но никого подозрительного на месте не обнаружили, аналогичные жалобы от других жильцов при этом также не поступали. Тогда полицейские перезвонили заявительнице, но та разговор поддерживать не захотела. Она оскорбила стражей порядка, а затем бросила трубку.