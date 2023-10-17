В многоэтажке Екатеринбурга загорелись две квартиры

В Екатеринбурге в многоэтажном доме района Амундсена загорелись две квартиры. В настоящее время сотрудники МЧС пытаются ликвидировать возгорание. Об этом URA.RU сообщил читатель агентства, ставший очевидцем пожара.
«На Амундсена горят две квартиры. На место происшествия приехали личный состав МЧС и специальная техника. Спасатели пытаются потушить пожар», — сказал очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.