В Сибири 19-летний юноша избил 10-летнего брата, приревновав к нему родителей

В Красноярском крае молодой человек избил своего младшего брата, потому что родители якобы уделяли свое внимание только ему. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

10-летний мальчик получил ушиб головного мозга, перелом затылочной кости, тупую травму живота и многочисленные ушибы, потому что на него обиделся его родной 19-летний брат. 15 октября пострадавшего госпитализировали в больницу Красноярска.

Молодой человек избил родственника, пока взрослых не было дома. На допросе он пояснил, что уже давно ненавидит потерпевшего, так как чувствует себя лишенным родительского внимания. Нападавший был уверен, что родители переключили его на второго ребенка.