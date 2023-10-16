Полицейские за несколько часов раскрыли кражу смартфона в центре Москвы

Столичные полицейские задержали мужчину, укравшего смартфон у задремавшей в кафе девушки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по столице Владимир Васенин в понедельник, 16 октября.

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По данным следствия, злоумышленник заприметил девушку, задремавшую за столиком на летней террасе кафе на Рочдельской улице. После этого мужчина подсел к ней, незаметно похитил смартфон и скрылся. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Потерпевшая обратилась в полицию и уже через несколько часов злоумышленник был задержан. Похищенное устройство вернули хозяйке.

На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.