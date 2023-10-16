В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 16 октября, произошла отмена и задержка 17 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково вылетят не по плану пять самолетов, еще шесть рейсов отменено. Тем временем в Домодедово задержали вылеты пять рейсов, а в Шереметьево — один.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.