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Из российской колонии сбежал рецидивист

В Хабаровском крае из исправительной колонии совершил побег рецидивист, отбывающий срок за тяжкое преступление. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Из российской колонии сбежал рецидивист
© Lenta.ru

38-летний заключенный в 2020 году был осужден на шестилетний срок за умышленного причинения вреда здоровью потерпевшему с летальным исходом. В мае ему смягчили наказание и перевели на принудительные работы в поселке Лазо.

Там он стал нарушать порядок и попал в карцер. Осужденный отогнул решетку на окне и сбежал.

У него имеются судимости за кражи, грабежи и угон автомобилей.

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