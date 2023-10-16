Обломки беспилотника нашли в Саратовской области

Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружили в Саратовской области, их заметил комбайнер во время сбора урожая на поле агрофирмы "Пегас". Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

© Газета.Ru

Отмечается, что дрон самолетного типа был ликвидирован в Балаковском районе российского региона. Никто не пострадал, разрушений также не обнаружено. В настоящее время поле частично оцеплено, обломки упавшего БПЛА изучают силовики.

15 октября в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные предотвратили попытку украинских военных осуществить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа на территорию Белгородской области.