Школьник из Башкирии случайно выстрелил в друга из пистолета отца

В Башкирии школьник нечаянно выстрелил в приятеля из пневматики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

© Pascal Deloche /GODONG/Global Look Press

10-летний мальчик из Бураево украл пневматический пистолет у своего отца, чтобы попрактиковаться в стрельбе вместе со своим другом. Один из них стал расставлять мишени, а другой начал заряжать оружие и случайно нажал на курок. Пуля попала в висок его товарищу и раздробила череп.

Пострадавший был доставлен в районную больницу, однако местные врачи не решились рисковать и отправили пациента в столицу региона. В Уфе медикам удалось вытащить застрявшую пулю, провести сложную операцию и спасти мальчику жизнь.