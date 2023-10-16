На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 6 км

"Высота пеплового выброса составила 6 000 м над уровнем моря. На фоне стромболианской активности (фонтанирование лавы в кратере - прим. ТАСС) вулкана Ключевской лавовый поток спускается по Апахончичскому желобу на его юго-восточном склоне", - говорится в распространенном сообщении.