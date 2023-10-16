Россиянин наказал щенка, проехавшись по нему на машине

В Читинском районе мужчина привязал собаку к машине и тащил ее по земле в качестве наказания. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

© Газета.Ru

По данным ведомства, житель СНТ в районе села Смоленка расправился с животным еще в сентябре. О действиях мужчины правоохранители узнали около месяца назад, к настоящему времени в отношении живодера возбудили уголовное дело. Его подозревают в жестоком обращении с животным.

Было установлено, что россиянин проехался по животному на автомобиле, протащил его по земле более 100 метров, а затем привязал тело щенка к дереву и уехал.

На место происшествия прибыл участковый, установил личность бывшего владельца собаки и опросил его. Тело питомца было изъято, его отправили на судебную ветеринарную экспертизу.