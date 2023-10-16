Пожар на территории элитного ЖК «Остров» в Мневниках полностью ликвидирован

Пожар на территории элитного жилого комплекса «Остров» полностью ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

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Оказалось, что на территории элитного ЖК горели шесть металлических бытовок. Пожарным удалось полностью ликвидировать горение. При инциденте никто не пострадал.

Тушением пожара занимались 37 специалистов и 10 единиц техники.

До этого сообщалось, что площадь пожара составляла 50 квадратных метров.