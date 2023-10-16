Пожар на территории элитного ЖК «Остров» в Мневниках полностью ликвидирован
Пожар на территории элитного жилого комплекса «Остров» полностью ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
Оказалось, что на территории элитного ЖК горели шесть металлических бытовок. Пожарным удалось полностью ликвидировать горение. При инциденте никто не пострадал.
Тушением пожара занимались 37 специалистов и 10 единиц техники.
До этого сообщалось, что площадь пожара составляла 50 квадратных метров.
Накануне в здании, которое принадлежит НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха, было локализовано возгорание на площади 15 квадратных метров. Специалисты пожарных служб оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.