$97.31+0.31102.55-0.48

Проводница поезда «заминировала» вокзал в Петербурге

Опаздывавшая на рейс проводница поезда сообщила охранникам Московского вокзала в Санкт-Петербурге, что у нее в сумке бомба, сообщает Telegram-канал Baza.

Проводница поезда «заминировала» вокзал в Петербурге
© РИА Новости

По данным канала, 20-летняя девушка работает проводницей поезда Симферополь – Санкт-Петербург.

15 октября ее поезд должен был отправляться в Крым. При входе на вокзал охранники потребовали от нее пройти досмотр. В ответ девушка заявила, что у нее в сумке бомба.

Девушку задержали и доставили в местный отдел полиции, где вновь попросили пройти освидетельствование. В результате на нее составили протокол по мелкому хулиганству. На свой поезд она не успела.

Авторы публикации отмечают, что девушка была в нетрезвом состоянии.

До этого во Владивостоке мужчина «заминировал» платформу, не успев проводить девушку на поезд. Посетителя вокзала задержали, возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

21
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости