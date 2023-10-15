У Шнурова и его супруги похитили 5,5 млн рублей
Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело о краже у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги Ольги свыше 5,5 млн руб. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
В краже обвиняется находящаяся под домашним арестом бывшая личная помощница звездной пары Анастасия Кулигина.
По данным следствия, она многократно переводила деньги с доверенного ей счета жены певца на свою карту, а также похитила 3,5 млн руб. наличными.
Вместе с тем, уточняет автор статьи, девушка «согласилась лишь со слишком вольным обращением со счетом» Шнуровой, но полностью отрицает факт хищения наличных.
Адвокат Анастасии Кулигиной Ярослав Пакулин пояснил, что ознакомился с 15 томами уголовного дела и обнаружил в них «ряд серьезных недостатков и недоработок», которые не позволяют направить его для рассмотрения по существу в суд.