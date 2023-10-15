На НПЗ в Белоруссии произошел пожар

Подразделения МЧС Белоруссии ликвидировали пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось задымление из насосной комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Пожар ликвидирован в 15:56. Его причина устанавливается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Информации о площади возгорания и возможных выбросах опасных веществ не приводится.

ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" является одним из двух нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии. Расположенный в промышленной зоне Мозыря в 15 км от жилых массивов НПЗ производит широкий ассортимент нефтепродуктов, в том числе различные марки бензина, дизельное топливо, топочный мазут, дорожный битум, сжиженные углеводородные газы, техническую серу, керосин и бензол.