В Белгородской области из-за обстрела ВСУ повреждена ЛЭП

Линия электропередачи повреждена в Краснояружском районе Белгородской области из-за обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), без света остались жители четырех населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков .

"Под обстрел ВСУ попали окраины двух сел - Демидовка и Графовка - Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи", - сказал Гладков.

Он добавил, что под отключение света попадают абоненты в населенных пунктах Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка. Аварийные службы приступят к устранению последствий в светлое время суток, подытожил глава региона.