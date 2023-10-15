Известного иранского режиссера убили в его собственном доме

В Иране погиб от рук злоумышленников известный режиссер Дариюш Мехрджуи. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции пишет агентство Tasnim.

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Инцидент произошел в субботу, 14 октября, в провинции Альборз. Тела режиссера и его супруги были обнаружены в их частном доме.

На трупах следователи обнаружили порезы и гематомы. По данным судмедэкспертизы, смерть наступила вследствие асфиксии.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.