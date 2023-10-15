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Известного иранского режиссера убили в его собственном доме

В Иране погиб от рук злоумышленников известный режиссер Дариюш Мехрджуи. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции пишет агентство Tasnim.

Известного иранского режиссера убили в его собственном доме
© Wikipedia

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, в провинции Альборз. Тела режиссера и его супруги были обнаружены в их частном доме.

На трупах следователи обнаружили порезы и гематомы. По данным судмедэкспертизы, смерть наступила вследствие асфиксии.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

Дариюш Мехрджуи трижды получал награды на Берлинском кинофестивале — за фильмы «Корова», «Почтальон» и «Госпожа». Также режиссер стал лауреатом премии «Золотая раковина» Кинофестиваля в Сан-Себастьяне за ленту «Сара». За свою творческую карьеру Мехрджуи снял 27 кинокартин.

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